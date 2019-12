Fostul director al teatrului din Giurgiu – laureat al Academiei Române Cunoscutul gazetar sportiv, scriitor, poet si dramaturg Mircea M. Ionescu, cel care a condus mai bine de cinci ani Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu, a fost distins anul acesta cu Premiul Academiei Romane pentru Dramaturgie – Premiul I.L Caragiale pentru volumul de teatru „Barbatul cu trei picioare”. Extrem de incantat de distinctia obtinuta, acesta a facut si o postare pe pagina sa de Facebook, in care isi manifesta bucuria pentru premiul care incununeaza o cariera literara si sportiva de exceptie. Trebuie precizat ca Mircea M. Ionescu este licentiat in filosofie, dramaturg, membru al Uniunii… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

