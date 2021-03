Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care, din gelozie, și-a ucis soția, asistenta și director de ingrijiri la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, in urma cu un an, a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare. Sebastian Dumitru Patriche, barbatul care, la inceputul lunii ianuarie 2020 a mers la Spitalul din Piatra…

- Prima decizie in dosarul privind finantarea campaniei electorale din 2009. Elena Udrea ndash; opt ani de inchisoare, Ioana Basescu, cinci ani, Gheorghe Nastasia, sase ani de inchisoare, Victor Tarhon ndash; patru ani de inchisoare, Ioan Silviu Wagner ndash; trei ani cu suspendare, Dan ndash; Catalin…

- Omul de afaceri din Campia Turzii, Valer Turcu ”Velu” (VEL TRANS), a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, de catre Tribunalul Cluj, la rejudecarea unui dosar care a intrat pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fostul consilier local de la Campia Turzii, Vasile Tot, a caștigat definitiv procesul cu PPU-SL, partid care l-a exclus din randul membrilor de partid, iar consecința acestui fapt a fost pierderea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Floarea Alesu, fost director general la DGASPC Teleorman, condamnata la 3 ani și 7 luni de inchisoare, a fost eliberata condiționat din Penitenciarul de Femei Ploiești-Targușorul Nou. Floarea Alesu este cea care a angajat cele doua secretare ale PSD, care nu veneau la serviciu. Decizia de eliberare…

- In 2015, a fost condamnat la 1 an și 10 luni de inchisoare pentru ca a condus baut la volan. In 2019, a fost condamnat din nou, la 2 ani și 2 luni de inchisoare, cu interzicerea dreptului de a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Daca zilele trecute prezentam prin intermediul unui articol de presa, produsele care pot fi achiziționate de la magazinul de suveniruri din incinta Salinei Turda, iata ca acum Muzeul de Istorie vine... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un proces care dura inca din anul 2016, a fost finalizat in aceste zile la Tribunalul Cluj, care l-a condamnat pe seceretarul comunei Iara, Onaca Olimpiu Ioan (foto), la 4 ani 10 luni inchisoare... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!