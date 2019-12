Stiri pe aceeasi tema

- Liderul extremei stangi franceze, Jean-Luc Melenchon, a fost condamnat la trei luni de inchisoare cu suspendare si plata unei amenzi de 8.000 euro pentru intimidarea autoritatilor care il anchetau in legatura cu posibile nereguli privind finantarea, a anuntat luni un tribunal din Paris, potrivit Reuters.…

- Alfred Chestnut, Andrew Stewart si Ransom Watkins au fost condamnati la inchisoare pe viata in 1984 pentru uciderea unui baiat de 14 ani. Cei trei au fost eliberati dupa ce cazul lor a fost reluat si judecatorul a dat verdictu in baza probelor aparute recent. In anii ’80 cazul…

- Parchetul suedez a anunțat luni ca a lansat o investigație preliminara pentru a stabili daca un ministru irakian este responsabil pentru crime impotriva umanitații, informeaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Condamnat pentru tentativa de omor! Cine e, in realitate,…

- Fostul director al Direcției pentru Agricultura Gorj, Dan Tanasescu, a fost condamnat la 3 ani și o luna de inchisoare cu executare pentru fapte de corupție. Sentința a fost pronunțata de catre Tribunalul Gorj și poate fi contestata de catre Dan Tanasescu. Acesta este acuzat de procurorii anticorupție…

- Un interlop periculos, din clanul Clamparu, a fost adus miercuri seara in țara pe aeroportul Henri Coanda. Adrian Marius Craciun zis Striparul`, a fost preluat din Franța și adus in țara de o escorta a Poliției Romane. Este cercetat intr-un dosar de trafic de droguri. Marius Craciun este din Sibiu,…

- Radu Mazare, fostul edil din Constanța, a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare in Dosarul Retrocedarilor, alaturi de alți 31 de inculpați. Ce spun judecatorii despre pedeapsa data? Judecatorii despre pedeapsa data in cazul lui Radu Mazare Radu Mazare a fost condamnat definitiv la noua ani…

- Franța a cerut miercuri eliberarea a doi cetațeni francezi care se afla intr-o inchisoare din Iran inca din luna iunie, situație care ar putea reprezenta un obstacol in eforturile depuse de Paris privind relaxarea tensiunilor intre Teheran și Washington, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ministerul…