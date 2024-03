Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Chiricheș (34 de ani) a revenit in lotul lui FCSB la meciul din etapa trecuta, 1-0 cu Petrolul. Fundașul central a jucat ultima data pe 28 august 2023, in infrangerea echipei sale cu UTA Arad, scor 1-2. Chiricheș a suferit atunci o ruptura musculara in minutul 73 al meciului. ...

- FCSB va juca meciul cu Rapid fara fundașul central sud-african Siyabonga Ngezana (26 de ani), iar Gigi Becali a facut deja echipa de start pentru derby-ul ultimei etape din sezonul regulat. Rapid - FCSB se joaca pe 9 martie, de la ora 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport…

- FCSB l-a pierdut pentru meciul cu Rapid pe fundașul central sud-african Siyabonga Ngezana (26 de ani) a vazut cartonașul galben in prelungirile primei reprize din FCSB - Petrolul, 1-0. Iar Elias Charalambous are doua variante pentru inlocuirea lui: titularizarea lui Vlad Chiricheș sau folosirea lui…

- Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat meciul cu Petrolul și anunța ca Vlad Chiricheș revine in lotul roș-albaștrilor. FCSB – Petrolul se joaca duminica, 3 martie, de la ora 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport. Deși staff-ul se aștepta…

- Universitatea Craiova o va intalni vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe U Cluj, intr-o partida contand pentru etapa 25 a Superligii. Despre acest duel din Banie au vorbit joi, intr-o conferinta de presa, antrenorul Stiintei, Ivaylo Petev, si portarul David Lazar. Tehnicianul bulgar…

- Invitat in cadrul matinalului realizat din studio-ul Gazetei Sporturilor, GSP Live, Ștefan Barboianu, fotbalist ce a atins borna de 250 partide la nivelul Ligii 1, a comentat situația actuala a celor de la FCSB, echipa ce a consolidat un avantaj de 11 puncte fața de urmaritoarele CFR Cluj și Rapid.…

- Adrian Mutu debuteaza luni pe banca tehnica a CFR Cluj in meciul cu FC Voluntari din etapa a 23-a a Superligii.Partida CFR 1907 Cluj - FC Voluntari este programata luni, de la ora 20.00, in etapa a 23-a a Superligii, conform news.ro. Potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal, feroviarii clujeni…

- Eliminat in finalul meciului Petrolul - Rapid 0-0, fundașul Paul Papp a avut un discurs extrem de dur la adresa arbitrului Adrian Cojocaru. Aparatorul de 34 de ani a fost eliminat in finalul meciului, pentru proteste. Dupa meci, a explicat ce i-a reproșat arbitrului asistent și a criticat maniera de…