- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului DRAGHICI MIRCEA…

- Fostul trezorier al PSD Mircea Draghici si fostul presedinte al Consiliului Judetean Arges Constantin Nicolescu au fost achitati, miercuri, de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care sunt acuzati de fapte de coruptie privind incheierea unor contracte de consultanta. Decizia…

- Fostul director al Oracle Romania, Sorin Mindrutescu, a incheiat cu DNA un acord de recunoastere a vinovatiei in dosarul de coruptie deschis in 2019. DNA a transmis intr-un comunicat de presa ca a dispus trimiterea in judecata a inculpatului, care a recunoscut ca a primit mita in valoare de 569.000…

- Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoaca, anunța ca il va da in judecata pe Cristian Rizea pentru „raspandire de falsuri, imagini trucate și calomnii in emisiuni, precum și pe portalurile de internet, atat despre el cat și despre colegii sai”. Chirtoaca spune ca anterior fostul deputat roman a tirajat…