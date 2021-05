Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat roman Cristian Rizea, condamnat definitiv la patru ani si opt luni de inchisoare cu executare in Romania, a fost eliberat din arest duminica, 2 mai, dupa ce a expirat termenul in care un cetatean strain retinut poate fi extradat.

- Cleopatra Stratan vine cu noi marturisiri din viața sa. Cunoscuta cantareața vorbește despre cele mai mari curiozitați ale fanilor ei – examenul de Bacalaureant și relația cu Edward Sanda. Ce dezvaluiri i-a facut lui Catalin Maruța? Cleopatra Stratan, declarații despre BAC Iubita cantareața a crescut…

- Igor Grosu (foto), propus de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu pentru portofoliul de prim-ministru a declarat intr-un interviu pentru G4Media ca alegerile anticipate din Republica Moldova ar putea avea loc in luna iulie. In ceea ce privește rezolvarea crizei transnistrene, liderul PAS crede…

- Nicolae Botgros a anunțat ca s-a vaccinat impotriva COVID-19. Dirijorul s-a imunizat la Iași, cu toate familia, fiindca in Republica Moldova inca nu a inceput campania de vaccinare in randul populației generale. „Mulțumesc, Romania!” Nicolae Botgros s-a vaccinat impotriva COVID-19 la Iași. Primele declarații…

- Fostul deputat PSD, Cristian Rizea, a fost trimis in judecata in Republica Moldova pentru fals in declarații in momentul cererii pentru dobandirea cetațeniei Republicii Moldova inaintata in 2017, informeaza G4media . Procurorii din Republica Moldova au deschis dosar penal pe numele lui Cristian Rizea…