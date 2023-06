Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul neafiliat Danut Aelenei a anuntat marti ca va activa in grupul parlamentar al AUR de la Camera Deputatilor, dupa ce la demisia din partid il acuza pe liderul George Simion ca face lucruri „ilegale” și cerea protecția instituțiilor statului pentru ca „am fost amenintat verbal ca o sa fiu calcat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca rotativa la guvernare se va realiza „categoric” pana la 1 iunie, precizand ca exista dialog in coalitie pe aceasta tema. „Rotatia guvernamentala, cu alte cuvinte, noul guvern va avea un prim-ministru care vine din interiorul Partidului Social Democrat. In acest…

- "Rotatia guvernamentala, cu alte cuvinte, noul guvern va avea un prim-ministru care vine din interiorul Partidului Social Democrat. In acest moment acest nume este Marcel Ciolacu. Nu cred ca se poate schimba ceva, dar intotdeauna poate exista si aceasta posibilitate. Nu am venit sa creez o ambiguitate",…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca rotatia guvernamentala va avea loc pana la 1 iunie si ca noul prim-ministru va veni din interiorul PSD. Ciolacu a explicat ca, momentan, se respecta protocolul initial, dar ca mai sunt discutii pe marginea acestuia. Liderul social-democrat este de parere ca…

- Partidul AUR a organizat sambata un protest in Bucuresti, care a adunat mii de membri si simpatizanti ai formatiunii. Surpriza protestului a facut-o Dumitru Coarna, un deputat exclus din grupul PSD , care a urcat pe scena alaturi de George Simion. Deputatul Dumitru Coarna a urcat pe scena protestului…

- Șefa Parchetulul European, Laura Codruța Kovesi, a catalogat proiectul de lege votat miercuri, 29 martie, in Senat care dezincrimineaza abuzul in serviciul sub pragul de 250.000 de lei, ca fiind „intenția de a dezincrimina parțial infracțiunea de abuz in funcție” și a spus ca instituția pe care o conduce…