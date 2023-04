Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, 27 aprilie, Poliția Romana a fost solicitata de autoritațile din Republica Moldova sa il preia pe fostul deputat Cristian Rizea (54 de ani), fața de care Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Acesta a fost preluat cu sprijinul Poliției de Frontiera…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost arestat in Republica Moldova și deja a fost extradat catre Romania, in seara zilei de 27 aprilie, informeaza TV8.md.Cristian Rizea era condamnat in Romania la 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare, dar intre timp el fugise in Republica Moldova. In țara vecina,…

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat penal in Romania pentru corupție, a fost arestat in Republica Moldova și este extradat in Romania chiar in noaptea de joi. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinau, Rizea a fost declarat persoana…

- Autoritațile de la București vor oferi patru mii de tone de motorina fermierilor din Republica Moldova, fiind un ajutor in contextul lucrarilor agricole de primavara, a anunțat ministrul Agriculturii de la Chișinau, Vladimir Bolea.

- Curtea Suprema de Justitie de la Chisinau i-a respins cererea fostului deputat roman, Cristian Rizea in procesul privind retragerea azilului politic. Acesta poate fi extradat in Romania, scrie adevarul.ro.

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea a pierdut procesul impotriva presedintelui Republicii Moldova in care a cerut anularea unui decret de respingere a cererii de acordare a azilului politic. Decizia irevocabila a fost luata de Curtea Suprema de Justitie de la Chisinau, potrivit publicatiei Ziarul de Garda…

- Fostul deputat Cristian Rizea nu va primi azil politic in Republica Moldova, este decizia definitiva a Curții Supreme de Justiție de la Chișinau, potrivit zdg.md, citat de b1tv.ro. In 2017, Cristian Rizea fusese condamnat de justiția din Romania, in prima instanța, la 4 ani și 8 luni de inchisoare,…

- Autoritatile de la Chisinau au reactionat dupa ce ministrul rus de externe a sustinut, intr-un interviu pentru un post rusesc de televiziune, ca Occidentul incearca sa transforme Republica Moldova intr-un inamic al Rusiei. Serghei Lavrov a declarat ca Republica Moldova poate sa o ia pe urmele Ucrainei…