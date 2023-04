Fostul deputat Cristian Rizea a fost reținut la Chișinău și este extrădat în România Fostul deputat Cristian Rizea a fost reținut la Chișinau și a fost extradat in Romania. Potrivit informațiilor G4Media, Rizea a fost preluat de Poliția de Frontiera din Romania, urmand sa fie dus in arest, in aceasta noapte. El a are o condamnare de 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare. „In aceasta seara, 27 aprilie, Poliția Romana a fost solicitata de autoritațile din Republica Moldova sa preia un barbat, in varsta de 54 de ani, fața de care Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Acesta a fost preluat cu sprijinul Poliției de Frontiera și urmeaza sa fie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost expulzat din Republica Moldova si preluat de politistii romani, pentru a executa o pedeapsa de 4 ani si 8 luni inchisoare primita in anul 2019 intr-un dosar de coruptie. „Politia Romana a fost solicitata de autoritatile din Republica Moldova sa preia un barbat, in…

- Fostul deputat Cristian Rizea, dat in urmarire internaționala, a fost expulzat din Republica Moldova si preluat de politistii romani, urmand sa fie dus intr-un penitenciar din tara, pentru a executa o pedeapsa de 4 ani si 8 luni inchisoare primita in anul 2019 intr-un dosar de coruptie. „In seara de…

- Fostul deputat Cristian Rizea, condamnat definitiv pentru corupție de Tribunalul București, a fost extradat in Romania joi seara. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație din Republica Moldova, Rizea a fost declarat persoana indezirabila pe un termen de 15 ani. Conform procedurilor legale, acesta…

- Fostul deputat roman Cristian Rizea a fost extradat in Romania, dupa ce Inspectoratul General pentru Migratie de la Chisinau l a declarat persoana indezirabila pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani.Cetateanul Romaniei, Rizea Cristian, a fost declarat de catre Inspectoratul General…

- In aceasta seara, 27 aprilie, Poliția Romana a fost solicitata de autoritațile din Republica Moldova sa il preia pe fostul deputat Cristian Rizea (54 de ani), fața de care Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Acesta a fost preluat cu sprijinul Poliției de Frontiera…

- Oamenii legii sunt in cautarea unui deținut care a reușit sa paraseasca teritoriul Penitenciarului nr.4 Cricova. Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre șeful Secției Comunicare și Protocol al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. De asemenea, autoritațile investigheaza…

- UPDATE 12.40 Doi barbați suspecți ce aveau obiecte interzise la ei, inclusiv substanțe inflamabile, și care intenționau sa participe la mitingul anunțat de „Mișcarea Pentru Popor”, din care face parte și Partidul „Șor”, au fost conduși la sediul Poliției pentru documentare, anunța duminica, 12 martie,…

- Intrunirile și manifestațiile in masa vor fi interzise in urmatoarele trei zile centrul municipiului Chișinau. Inspectoratul General al Poliției informeaza ca, in baza Dispoziției Primariei municipiului Chișinau, in perioada 28 februarie, ora 08.00, și 2 martie, ora 18.00, in centrul Capitalei și strazile…