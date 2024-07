Fostul coordonator PSD Alba, europarlamentarul Victor Negrescu, ales vicepreședinte al Parlamentului European Fostul coordonator PSD Alba, europarlamentarul Victor Negrescu, ales vicepreședinte al Parlamentului European Europarlamentarul Victor Negrescu a fost ales marți in funcția de vicepreședinte al Parlamentului European, cea mai inalta funcție deținuta pana in prezent de un roman. Victor Negrescu a fost ales vicepreședinte al Parlamentului European cu 394 de voturi. De asemenea, Nicu Ștefanuța a fost ales vicepreședinte al PE și independentul afiliat verzilor, a fost ales […] Citește Fostul coordonator PSD Alba, europarlamentarul Victor Negrescu, ales vicepreședinte al Parlamentului European in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul PSD Alba, Victor Negrescu, propus pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului European Coordonatorul PSD Alba, Victor Negrescu, este propus pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului European. Propunerea vine din partea grupului socialiștilor europeni. Propunerea a venit…

- „Domnului Maior i-a expirat mandatul de ambasador al statului roman, dar nu i-a expirat mandatul de ambasador al statului subteran sau paralel roman. Este ambasador al statului paralel roman in statul subteran american pentru ca nici acolo nu repreznta statul paralel roman in raport cu casa alba cu…

- Nicușor Stanciu și Andrei Rațiu, poveștile impresionante de viața ale sportivilor originari din Alba și parcursul lor pana la EURO 2024 Cei doi jucatori din Alba, Nicușor Stanciu și Andrei Rațiu, au impresionat o lume intreaga la meciul de luni dupa-masa, cu Ucraina, iar reacția lui Rațiu a devenit…

- Avertisment transmis celor care lucreaza mult la computer. „Toti mergem cam pe ultima suta de metri la medic” Avertisment al unui medic roman, pentru cei care sunt stresați la munca: Creierul da semnalul la care trebuie sa va opriți! Alfel, spune medicul, va paște o boala profesionala, scrie alba24.ro.…

- Roman mort in Italia, in urma unui accident gravVasilica lucra la o firma de logistica din Borgo Santa Maria, cu salariul de acolo iși intreținea familia, o soție și doi copii mici. Stabilit de mulți ani in Italia, barbatul se ocupa de incarcarea și descarcarea marfurilor. Tragedia s-a produs in timpul…

- Fugarii, obligați sa-și achite cheltuielile de aducere in țara. Legea a fost promulgata. Care este procedura Fugarii vor fi obligați sa-și achite cheltuielile de aducere in țara. Legea a fost promulgata, luni, de președintele Klaus Iohannis. A fost stabilita procedura prin care sunt recuperate sumele…

- Tehnosfera mediatica și digitala in care traim ne separa adesea de realitatea sociala careia ii aparținem de fapt. Primim zilnic știri senzaționale, adica mai ales informații negative, scandaloase, șocante. Se crede ca audiența presei s-ar diminua dramatic daca asemenea momeli emoționale nu ne-ar fi…

- Parlamentarii au dat vot favorabil: Fugarii vor trebui sa suporte cheltuielile de aducere in țara Cheltuielile care revin statului roman, in cazul in care persoana solicitata, persoana extradata sau persoana extradabila, dupa caz, s-a sustras urmaririi penale sau judecatii vor fi avute in vedere la…