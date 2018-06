Stiri pe aceeasi tema

- George Scutaru, fostul consilier pe probleme de securitate al președintelui Klaus Iohannis, și liberalul Dan Motreanu, fost vicepreședinte PNL in legislatura 2012 – 2016, au fost achitați de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) in dosarul “Mita pentru PNL”, instrumentat de DNA. Decizia…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti a admis vineri contestatia Elenei Udrea formulata impotriva sechestrului impus de anchetatori in dosarul privind finantarea ilegala a campaniei electorale din anul 2009. Decizia este definitivaAstfel, Curtea de Apel Bucuresti a dispus ridicarea sechestrului asigurator…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, in prima instanta, achitarea lui Victor Ponta si a lui Dan Sova in dosarul Turceni-Rovinari. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata de DNA.