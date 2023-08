Fostul consilier economic al Kremlinului, Andrei Illarionov, a fost adaugat intr-un registru al agentilor straini din Rusia, a anuntat Ministerul rus al Justitiei, o denumire pe care guvernul o aplica opozantilor, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.

Persoanele aflate pe lista pot fi monitorizate indeaproape si trebuie sa furnizeze guvernului informatii detaliate despre sursele lor de venit, cheltuieli si o serie de activitati, in caz contrar riscand sa fie urmarite penal.

Illarionov, care a demisionat de la Kremlin in 2005 si s-a mutat in Statele Unite, critica invazia rusa in Ucraina…