- Un tribunal federal l-a condamnat vineri la 14 zile de inchisoare pe George Papadopoulos, un fost consilier diplomatic al lui Donald Trump vinovat ca a mintit in ancheta asupra unei posibile intelegeri secrete intre Moscova si echipa de campanie a candidatului republican.

- Avocatul special Robert Mueller a recomandat vineri ca un judecator sa-l condamne pe fostul colaborator al lui Donald Trump din campania electorala George Papadopoulos la pana la sase luni de inchisoare pentru ca i-a mintit pe agentii federali care investigau un potential amestec al Rusiei in alegerile…

- Fostul consilier de campanie al lui Donald Trump, Roger Stone, a admis ca el este ”probabil” asociatul președintelui SUA despre care anchetatorii spun ca ar fi avut ”contact frecvent” cu agenții secreți ruși, in dosarul ingerinței Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza The Guardian .…

- Ministerul de externe de la Moscova a respins vineri ca nefondata inculparea in Statele Unite a 12 agenti ai serviciilor ruse de informatii, acuzati de piratarea computerelor Partidului Democrat american inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din noiembrie 2016, informeaza Reuters.Departamentul…

- Autoritatile ruse l-au acuzat pe Evgheni Panov de posesie ilegala de armament militar cu intentia de a comite acte de subminare in peninsula Crimeea, anexata de Rusia in urma cu patru ani.Panov si un alt cetatean ucrainean, Andrei Zahtei, au fost arestati in Crimeea in urma cu doi ani sub…

- Comitetul pentru servicii secrete al Senatului american a comunicat ca au fost descoperite noi dovezi care confirma ca Rusia a fost implicata in alegerile prezidentiale din 2016 pentru a-l ajuta pe Donald Trump, scrie The Guardian, conform news.ro.Comitetul, dominat de republicani, a afirmat…

