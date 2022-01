Fostul comandant al UM Budieni, trimis în judecată de DNA Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a fostului comandant al Unitații Militare 01541 de la Budieni, Gorj, colonelul in rezerva Marin Bran. Acesta, alaturi de mai mulți subalterni și de doi oameni de afaceri vor fi judecați pentru prejudicierea unitații MAPN cu suma de peste 900.000 de lei prin achiziții de bunuri la prețuri supraevaluate sau prin decontarea unor lucrari care nu ar fi fost efectuate. Marin Bran este acuzat de savarșirea a doua infracțiuni de abuz in serviciu, daca funcționarul public a obținut pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul comandant al unitatii militare din Budieni, judetul Gorj, a fost trimis in judecata alaturi de alti sase militari in rezerva pentru prejudicierea bugetului Ministerului Apararii Nationale cu aproape un milion de lei.

- Potrivit unui comunicat al DNA, transmis luni AGERPRES, procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Marin…

- Marin Bran, fost comandant al Unitatii Militare 01541- Budieni din judetul Gorj, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu, dupa ce ar fi achizitionat bunuri la preturi supraevaluate. Potrivit unui comunicat al DNA,…

- Potrivit unui comunicat de presa pus la dispozitie de DNA Timisoara, procurorii au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, la data faptelor sef Serviciu in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Timis, pentru comiterea infractiunilor de luare de mita, frauda…

- In cauza mediatizata prin comunicatul 890/VIII/3 din 16 decembrie 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: „RADULESCU CATALIN…

- La data de 26.11.2021, procurorul competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui inculpat persoana cu calitate speciala din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș – Poliția Municipiului Baia Mare – Biroul…

- Potrivit unui comunicat al DNA procurorii de la Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a Anei Gut pentru luare de mita in forma continuata (334 acte materiale) si a altor patru persoane pentru complicitate la luare de mita in forma continuata, respectiv…

- Politistii Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Maramures au indeplinit activitati procedurale, in baza ordonantelor de delegare emise de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, intr-un dosar de cercetare penala privind infractiuni de coruptie,…