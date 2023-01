Fostul comandant al PMC „Wagner” Andrei Medvedev a fugit din Rusia in Norvegia și a cerut azil politic, relateaza Gulagu. net. El este gata sa depuna marturie impotriva lui Prigojin și sa vorbeasca despre crimele extrajudiciare la care a fost martor. A scapat de razboi, alergand in zapada de-a lungul graniței cu Norvegia. Poliția norvegiana […] The post Fostul comandant al grupului „Wagner” a fugit din Rusia in Norvegia, mergand prin zapada mii de kilometri și a cerut azil politic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .