- Presedintele SUA, Donald Trump, a incercat sa justifice, miercuri, transferul sau pentru aproximativ o ora intr-un buncar, in contextul protestelor violente din fata Casei Albe, afirmand ca a fost "mai mult o inspectare" a spatiului de securitate.

- In ciuda ordinului de incetare a focului impus in capitala Statelor Unite pentru oprirea violențelor ce nu inceteaza de aproape o saptamana, dupa asasinarea lui George Floyd, duminica seara, in fața Casei Albe au avut loc noi proteste și ciocniri cu forțele de ordine. Poliția a folosit din nou gazele…

- Statele Unite recunosc "competitia strategica" în relatia cu Administratia Chinei si vor continua "sa apere interesele americane" si sa îsi extinda "influenta", mentinând cooperarea "constructiva" punctuala cu Beijingul, conform unui document…

- Saptamana trecuta, generalul Richard Clarke, șeful Comandamentului Operațiunilor Speciale, a declarat ca „misiunile de capturare sau eliminare” de genul celor desfașurate in Afganistan nu mai sunt potrivite pentru acest nou conflict, iar operațiunile speciale trebuie sa se indrepte inclusiv spre campanii…

- Fauci, care are 79 de ani, a intrat intr-un fel de carantina, care presupune munca de acasa, tinand cont ca exista un minim risc ca acesta sa fi intrat in contact cu vreunul dintre membri echipei care a fost testat pozitiv. Si presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, alaturi de vicepresedintele…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca nu a intentionat niciodata sa amane alegerile prezidentiale din 3 noiembrie din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza marti AFP. "Nu am intentionat niciodata sa schimb data (alegerilor). De ce as face aceasta?", a declarat Trump in timpul unei…

- "Dupa zile de discutii intense, Senatul a ajuns la un acord intre cele doua partide cu privire la un plan istoric de sprijin in fata acestei pandemii. Vom aproba acest text mai tarziu in cursul zilei de astazi", a declarat senatorul republican Mitch McConnell in hemiciclul Senatului. Acordul…

- Curtea de Apel a Statelor Unite pentru al doilea Circuit a respins cererea Casei Albe de revizuire a unei hotarari prin care Donald Trump a incalcat Primul Amendament prin blocarea criticilor sai pe contul de Twitter, scrie Variety.