Florin Gardoș, fost coleg cu Razvan Popa la CS Universitatea Craiova, a vorbit despre acuzele de harțuire sexuala aduse lui Devis Mangia. Luni, la GSP Live, mama lui Razvan Popa, fost jucator la CSU Craiova, a lansat acuzații șocante la adresa lui Devis Mangia, cel care a antrenat in Banie intre 2017 și 2019: „Ii facea avansuri, s-a masturbat in fața fiului meu!” Gardoș a venit pe „Oblemenco” in vara lui 2019, la un an dupa incidentul dintre Popa și ...