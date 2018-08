Stiri pe aceeasi tema

- Fostul castigator al Turului ciclist al Frantei, germanul Jan Ullrich, a fost arestat vineri dimineata dupa ce a lovit o prostituata la Frankfurt, a anuntat politia germana, citata de AFP. "Jan Ullrich a fost arestat in cursul diminetii si se afla in continuare in stare de retinere", a declarat un purtator…

- Un barbat din Iași a ajuns de urgența la spital dupa ce a mancat ciuperci…crude! Medicii nu sunt siguri ca ciupercile culese de el din padure erau otravitoare, cert este insa ca victima prezenta semnele unei indigestii severe. Barbatul a fost internat in secția de toxicologie. Barbatul din Iași care…

- Dupa ce, in urma cu cinci ani, a facut furori in topurile din industria muzicala romaneasca, unul dintre cei mai apreciați artiști a disparut fara urma din lumina reflectoarelor și nimeni nu a știut motivul real. (Promotiile zilei la monitoare) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera…

- Traditia Arcadia Bike Vibe continua sambata, 16 iunie 2018. Incepand cu ora 10:00, in Piata Palatului Culturii, sunteti invitati sa participati la cel mai mare tur ciclist de agrement din Iasi. Ajuns la a VI-a editie, evenimentul este organizat de Arcadia – Spitale si Centre Medicale si se adreseaza…

- In ultimele doua saptamani, doua incidente grave au avut loc la Cariera Roșiuța și la Cariera Lupoaia, toate datorate faptului ca electricienii sunt puși sa lucreze singuri in instalații, deși ei semneaza contracte ca lucreaza doar in echipa. Unul s-a curentat miercurea trecuta, salariatul…

- Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost batut la intrarea in balci. La percheziția corporala, asupra agresorilor a fost gasit un spray paralizant și un cuțit cu lama de 15 centrimetri. Patrula Poliției Locale Alexandria, in timp ce se afla in incinta Targului Saptamanal, unde in aceasta perioada…

- Fostul presedinte american, George Bush, în vârsta de 93 de ani, a fost internat într-un spital din statul Maine, dupa un episod de hipotensiune si oboseala. El este constient si va ramâne câteva zile sub observatie. Fostul presedinte republican, care…

- Fostul mare comentator sportiv, Cristian Topescu este internat sub supraveghere medicala in spital, starea sa fiind una grava. Fiica acestuia, Cristina Topescu a postat pe Facebook un mesaj impresionant dedicat tatalui sau care se lupta sa traiasca. "Tatal meu lupta, este un luptator. Toata viata am…