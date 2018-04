Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 57 de ani era casatorit cu un model roman cu 30 de ani mai tanar. Cei doi au inchiriat o camera de hotel, unde omul a incercat sa-i ia viața femeii. In momentul in care soția lui a intrat la duș, agresorul a luat o maceta și a incercat sa o ucida. Din fericire nu a reușit acest…

- Deși traiesc, de ani buni vieți separate, Oana Zavoranu și Pepe nu iși dau pace. Recent, bruneta a intentat o noua acțiune in instanța prin intermediul careia ii cere fostului soț despagubiri de jumatate de milion de euro.

- Printr-un proces solutionat in prima instanta de Curtea de Apel Timisoara si aflat acum pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Academia Romana cere Ministerului Mediului si Garzii Forestiere plata unor despagubiri uriase pentru ca nu poate exploata lemnul din padurea pe care o detine in Parcul…

- Administratorul unui site de streaming ilegal din Franta a fost condamnat, in absenta, la doi ani de inchisoare cu executare si la plata unor despagubiri de peste 80 de milioane de euro unor parti civile, transmite AFP. Barbatul in varsta de 41 de ani administra Streamiz, unul dintre cele mai populare…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…

- Cum a fost copilaria ta in Buzau? Copilaria mea a fost una foarte frumoasa si linistita in orasul Buzau. Faptul ca nu m-am mutat niciodata mi-a oferit o stabilitate emotionala si psihica pentru ca am crescut in aceeasi casa, cu aceiasi vecini, iar o parte din vecini mi-au fost si colegi la gradinita…

- Din 2015, Jim Carrey traieste un adevarat cosmar. Atunci, iubita de care se despartise cu putin timp in urma, si-a luat viata cu o supradoza de medicamente, iar parintii acesteia l-au dat in judecata, acuzandu-l pe actor ca el i-ar fi facut rost de pastile.

- Constantin Vladoiu a ajuns aseara la Spitalul „Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu si operat de urgenta, dupa ce a fost lovit in fata cu un fier. Agresorul, din spusele sotiei victimei, este unul din padurarii comunei Calnic: „Soțul era cu parinții mei dupa o caruța de lemne din padurea…