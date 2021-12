Stiri pe aceeasi tema

- Herbert Kickl, liderul formatiunii austriece de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPO) a anunțat luni ca s-a imbolnavit de coronavirus. Cunoscut pentru scepticismul sau fața de vaccinare, politicianul a sugerat ca in loc de imunizare, sa se puna accent pe tratarea timpurie a bolnavilor de COVID-19,…

- In cafenele, restaurante si saloanele de coafura din Austria se interzice accesul celor nevaccinați impotriva COVID-19, in timp ce infectiile se apropie de recordul stabilit in urma cu un an. Aproximativ 64% din populatia Austriei este complet vaccinata impotriva COVID-19, in conformitate cu media Uniunii…

- Austriecii s-au intors impotriva Partidului Popular Austriac (OVP), principalul partener in coalitia care guverneaza tara, dupa ce liderul formatiunii Sebastian Kurz a demisionat din functia de cancelar. Sprijinul pentru formatiunea conservatoare OVP s-a prabusit de la 34%, la 26% dupa izbucnirea scandalului…

- Ministrul afacerilor externe Alexander Schallenberg a fost investit oficial cancelar al Austriei, luni, la doua zile dupa demisia lui Sebastian Kurz, vizat de o ancheta pentru coruptie, informeaza France Presse, Reuters si DPA. Noul lider conservator in varsta de 52 de ani a depus juramantul la putin…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz, suspectat ca ar fi implicat intr-o afacere de coruptie, si-a anuntat demisia sambata seara, informeaza AFP. „Vreau sa ma retrag pentru a pune capat blocajului, a evita haosul si a asigura stabilitatea”, a declarat el reporterilor din Viena, potrivit Reuters,…

- Partidul Verzii din Austria, partenerul junior al conservatorilor la guvernare, a pus joi sub semnul intrebarii capacitatea cancelarului Sebastian Kurz de a mai ramane in functie dupa ce a fost plasat sub investigatie pentru suspiciunea de dare de mita, transmite Reuters.

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz și-a anunțat planurile pentru gestionarea pandemiei de COVID-19 in urmatoarele luni, afirmand ca orice noi masuri de lockdown impuse de autoritați vor viza doar persoanele care nu s-au vaccinat anti-Covid, relateaza The Local . Kurz a dezvaluit un plan in 5 puncte…

- Candidatul conservatorilor germani la postul de cancelar, Armin Laschet, si-a prezentat vineri echipa de campanie in perspectiva alegerilor legislative din 26 septembrie, pe fondul scaderii popularitatii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) in sondajele de opinie in ultimele saptamani, informeaza AFP, Reuters…