Fostul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, a devenit tată Fostul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, a anuntat nasterea primului sau copil, sâmbata, pe o retea de socializare, scrie DPA, potrivit News.ro.

"Iubita mea Susanne a dat nastere fiului nostru astazi, la primele ore. Suntem extrem de fericiti si foarte recunoscatori", a scris Kurz.

El a renuntat la postul de cancelar în octombrie, dupa ce a fost acuzat de coruptie.

Procurorii austrieci l-au acuzat ca a platit sume din fonduri publice pentru a beneficia de relatari mediatice favorabile.

Kurz a negat acuzatiile si a devenit liderul grupului parlamentar din

Sursa articol: hotnews.ro

