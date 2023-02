Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Kiev si fost campion mondial la box, Vitali Klitschko, a declarat ca sportivii din Rusia trebuie sa ia o pozitie publica impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina daca vor sa participe la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. „Sportivii rusi si belarusi nu pot participa…

- Președintele polonez Andrzej Duda a afirmat ca trimiterea de avioane de lupta F-16 pentru a ajuta Ucraina in razboiul cu Rusia este o „problema serioasa” pentru ca forțele aeriene din Polonia au mai putin de 50 de avioane de acest tip, a informat BBC, preluat de news.ro. „Trimiterea de avioane F-16…

- Cel puțin 11 persoane au murit și alte 11 au fost ranite in urma ultimelor bombardamente ale forțelor rusești in Ucraina. In acest moment, ”11 persoane au fost ranite si, din pacate, alte 11 au murit”, a declarat purtatorul de cuvant al serviciilor de salvare, Oleksandr Horuneji, potrivit caruia cele…

- Sunetul a patru explozii s-a auzit in centrul Kievului sambata dimineața. Pentru prima data de cand Rusia a inceput atacurile regulate cu rachete și drone asupra capitalei in aceasta toamna, sirenele raidului aerian au sunat dupa atac.

- Sunt tot mai multe semne de lupta chiar in mijlocul incetarii focului Rusiei in Ucraina de Craciun, serbat pe stil ortodox vechi, dar oficialii ucraineni cred ca este o capcana aici. O incetare a focului unilaterala in Ucraina, declarata de președintele rus Vladimir Putin, a intrat oficial in vigoare…

- Val de drone asupra Kievului și numai, intr-un nou atac, dupa cel de joi . Rusia a lansat 16 drone „kamikaze” in Ucraina in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat vineri armata ucraineana, la o zi dupa ce Moscova a tras zeci de rachete in cel mai recent atac al sau impotriva infrastructurii critice…

- Mai multe explozii au fost auzite in centrul Kievului in aceasta dimineata, a anuntat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, dupa un aparent atac cu drone.„Explozii in cartierul Sevcenkivski. Serviciile (de urgenta) sunt pe drum”, a scris primarul pe o retea de socializare.El a mai precizat ca…

- Ninsori abundente sunt asteptate incepand de duminica la Kiev, cu temperaturi sub pragul de inghet atat ziua, cat si noaptea, in timp ce milioane de oameni care locuiesc inca in capitala ucraineana si in jurul acesteia nu au decat acces limitat la electricitate si caldura, relateaza Reuters. Operatorul…