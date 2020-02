Stiri pe aceeasi tema

- Cu o echipa mult schimbata fața de prima parte a sezonului, SCM Zalau a inceput pregatirile in urma cu mai bine de o saptamana pe plan local, iar la finalul lunii urmeaza sa plece intr-un stagiu de pregatire la Cheile Gradiștei. Pana la plecarea in cantonament, echipa pregatita de Marius Pașca și-a…

- CFR CLUJ // Alexandru Chipciu (30 de ani) a ajuns in aceasta dupa-amiaza in cantonamentul CFR-ului de la Oliva Nova (Valencia). Fostul mijlocaș al lui Anderlecht va semna in curand cu liderul Ligii 1. Chipciu a ajuns in cantonamentul „feroviarilor” exact cand jucatorii celor de la CFR se aflau la masa…

- Dupa Valentin Alexandru, Rapid l-ar putea aduce si pe Alex Ionita. Transferul acestuia de la Craiova la Rapid depinde de mai multe detalii, inclusiv de dorinta fotbalistului care a venit in Banie din Gruia. "La Alex Ionita cred ca e mai complicata situatia, pentru ca sunt cerinte financiare pe care…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova va disputa, in aceasta luna, trei turnee amicale pentru a pregati returul de campionat din Liga Florilor. In perioada 13-14 decembrie, in sala LPS Slatina, se va desfasura cea de-a doua editie a „Cupei Slatina“ la handbal. Gloria Buzau, SCM Craiova, HC Zalau si…

- Ziarul Unirea FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia – SCM Zalau | Victorie obligatorie pentru „alb-negri” Unirea Alba Iulia evolueaza de la ora 14.00, pe “Cetate”, in etapa de final a turului Ligii a 3-a, contra penultimei clasate SCM Zalau. Victoria este vitala pentru “alb-negri”, ajunși pe poziție retrogradabila,…

- Lille - Ajax 0-2 // Razvan Marin, 23 de ani, n-a apucat nici miercuri sa debuteze in grupele Ligii, iar presa olandeza anunta ca i se va mai aduce un concurent pe post de la River Plate. Nu a jucat decat 27 de minute in ultimele doua luni la Ajax, iar antrenorul Erik ten Hag nu l-a folosit deloc in…

- Aflata intr-o situatie cat se poate de delicata, SCM Zalau incearca sa obtina cat mai multe puncte pana la finalul turului, conducerea tehnica afirmand zilele trecute ca in pauza dintre tur si retur se va face o analiza „la sange” si vor urma modificari la nivelul lotului. Partida din etapa XII-a a…