Stiri pe aceeasi tema

- Ghița Mureșan (49 de ani), singurul baschetbalist roman care a evoluat in NBA, afirma ca a votat cu Joe Biden in cursa pentru președinția Statelor Unite ale Americii. Vezi AICI desfașurarea LIVE a ostilitaților in cursa pentru Biroul Oval, dintre Biden și Trump Ghița Mureșan are dubla cetațenie, romana…

- Nu știm inca cine a caștigat președinția Statelor Unite ale Americii, dar un lucru e cert: Joe Biden a stabilit un record. Dupa ce prezența la vot a fost cea mai mare de dupa 1900, Joe Biden a devenit cel mai votat candidat din intreaga istorie a Statelor Unite ale Americii. Acesta, cu peste 72... View…

- Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care aspira la al doilea mandat, si candidatul Partidului Democrat, Joe Biden. Dupa inchiderea urnelor,…

- Ce problema au SUA? Covid. Covid. Covid. Covid pentru eternitate, pare a fi raspunsul campaniei electorale democrate. Problema lumii e insa tot mai putin pandemia. Si din ce in ce mai mult abordarea ei gresita. Exista un rau "numit Sambation. Curge in Africa si nu se poate traversa vreodata",…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, vrea ca UE sa redevina un ''partener preferential'' al Washingtonului si sa consolideze alianta lor in cadrul NATO, pe care promite sa o modernizeze pentru a face fata Rusiei si Chinei, a declarat intr-un interviu publicat marti de agentia EFE aspiranta…

- ALEGERI SUA 2020. "Cineva care este responsabil de atatia morti nu trebuie sa poata ramane presedintele Statelor Unite ale Americii", a spus candidatul democrat Joe Biden, care conduce in sondaje, anticipand o iarna sumbra pentru tara cel mai puternic afectata de pandemie, cu peste 222.000 de decese…

- Donald Trump și Joe Biden, candidații la alegerile prezidențiale din SUA au participat, vineri dimineața, la ultima dezbatere directa dinainte de scrutinul din 3 noiembrie. Gestionarea pandemiei de coronavirus si corupția au fost printre cele mai dezbatute subiecte. Tonul adoptat de cei doi candidați…

- Infectarea cu coronavirus a unuia dintre cei mai puternici lideri mondiali, președintele SUA, poate avea implicații de securitate naționala cu care statul nu s-a mai confruntat pana acum. Deși in trecut președinți ai Statelor Unite au mai fost indisponibilizați, modul in care se raspandește boala inseamna…