- Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump, a afirmat ca acesta din urma a aprobat desfasurarea unei intalniri intre fiul sau si o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare despre Hillary Clinton, in timpul campaniei prezidentiale din 2016. Donald Trump a pretins intotdeauna…

- Presedintele american Donald Trump a anulat intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis, aceasta fiind stabilita pentru ora 11.00, la Bruxelles. Potrivit unor surse oficiale, presedintele american a anulat joi toate intalnirile bilaterale.

- Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump anchetat in prezent, s-a distanțat de președintele american, afirmand ca, in cazul in care va fi pus sub acuzare, „prioritatea” sa va fi sa-și apere familia și nu președintele, potrivit unui interviu difuzat luni și citat de AFP.

- Președintele american Donald Trump le-a spus omologilor sai occidentali, la recentul summit G7 din Canada, ca NATO este "la fel de rau ca ALENA", tratatul nord-american de liber-schimb pe care amenința ca il va anula, scrie AFP.

- Donald Trump a spus ca rapperul Jay-Z a folosit un limbaj injurios la un eveniment la care acesta a fost invitat in 2016 de rivala sa in alegerile prezidențiale, Hillary Clinton. Președintele american a precizat și ca el atrage un numar mai mare de oameni la evenimente decat artistul.