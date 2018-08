Stiri pe aceeasi tema

- La 9 iunie 2016, Donald Trump Jr. si Jared Kushner, ginerele presedintelui, au avut o intrevedere in Trump Tower, la New York, cu o avocata rusa, Natalia Veselnitkaia, care credeau ca este un emisar al guvernului rus capabil sa furnizeze informatii despre Hillary Clinton, adversara democrata a lui…

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Presedintele american Donald Trump a calificat miercuri Germania drept "prizoniera" a Rusiei, la inceputul summitului NATO de la Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa, informeaza Agerpres.Potrivit lui Trump, Germania este "total controlata de Rusia" din cauza acordului sau "nepotrivit"…

- Fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani, avocat al presedintelui american Donald Trump, si-a reluat duminica atacurile la adresa anchetei desfasurate de procurorul special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile din SUA, el calificand aceasta investigatie drept 'ilegitima', transmite…

- Un oligarh rus cu legaturi cu Kremlinul s-a intalnit cu avocatul lui Donald Trump, Michael Cohen, la Turnul Trump din New York cu mai putin de doua saptamani inainte de investirea actualului presedinte, a declarat vineri o sursa familiarizata cu aceasta intalnire, relateaza Reuters. In cadrul unei discutii…

- Michael Cohen a scris intr-un mesaj postat pe Twitter ca el si barbatul in cauza Evgeny Freidman, cunoscut si ca 'regele taxiurilor', 'nu sunt parteneri si nu au fost niciodata parteneri in aceasta afacere sau in oricare alta.'Friedman, un imigrant rus supranumit si "regele taxiurilor",…

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Rudy Giuliani, afirma ca ancheta privind posibila complicitate intre Rusia si echipa de campanie a actualului lider de la Casa Alba s-ar putea incheia la 1 septembrie, au relatat mai multe media americane, citate de AFP, informeaza Agerpres.Fostul…

- Presedintele american Donald Trump a criticat Departamentul Justitiei al SUA, sugerand ca agentia FBI ar fi infiltrat sau ar fi recrutat o persoana care sa ii ofere informatii despre campania prezidentiala din anul 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. Trump a citat surse anonime, conform…