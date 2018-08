Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, considera ca nu este implicat de situatia juridica a fostului sau sef de campanie, Paul Manafort, transmite Reuters. Avocatul presedintelui, Rudy Giuliani, sustine acelasi lucru despre procesul lui Michael Cohen, fost avocat al lui Trump. Un juriu l-a declarat…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a recunoscut marti ca a facut plati pentru a influenta alegerile din 2016, informeaza Reuters. Cohen s-a declarat vinovat in fata unei instante, conform intelegerii la care ajunsese cu procuratura, potrivit Agerpres.

- Procuratura federala din Statele Unite investigheaza imprumuturi de peste 20 de miliarde de dolari obtinute de fostul avocat personal al presedintelui Donald Trump, Michael Cohen, prin intermediul companiilor de taximetrie detinute de acesta si de familia sa, a relatat duminica New York Times, transmite…

- Procurorii federali din New York conduc o investigatie pentru a stabili daca fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, este vinovat de evaziune fiscala, a informat marti publicatia The Wall Street Journal.

- Procurorii federali din New York ancheteaza daca fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a comis frauda fiscala in legatura cu afacerea sa de taximetrie, relateaza marti Wall Street Journal, citand persoane familiarizate cu investigatia, informeaza Reuters. Cohen,…

- Presedintele american Donald Trump a calificat sambata drept ceva ' de neconceput', 'total inedit' si 'probabil ilegal' faptul ca a fost inregistrat pe ascuns de propriul sau avocat Michael Cohen cand ei discutau despre posibilitatea de a cumpara tacerea unei foste playmate cu care Trump ar fi avut…

- Cu numai 11 zile inainte de investirea lui Donald Trump la Casa Alba, fostul sau avocat, Michael Cohen, s-a intalnit in Trump Tower, New York, cu un multimiliardar apropiat Kremlinului, dezvaluie The New York Times (NYT), citat de Reuters.