Stiri pe aceeasi tema

- Dragoslav Ognjanovic, avocatul care l-a reprezentat pe fostul lider sarb Slobodan Milosevici in procesul de la Tribunalului Penal International de la Haga, a fost impuscat mortal in fata locuintei sale din Belgrad. Victima avea 57 de ani

- Un copil roman in varsta de 1 an a fost impuscat in spate, in timp ce se afla in bratele mamei sale, pe o strada din Roma, victima fiind operata de urgenta si se afla internata in spital, medicii sunt rezervati in privinta starii bebelusului, informeaza cotidianul Corriere della Sera.

- Astazi in jurul orei 14 :10, un barbat in varsta de 73 de ani, a condus autoturismul marca Fiat , pe bd. Aurel Vlaicu, dinspre I.C Bratianu catre Bulevardul. Baba Novac, iar in dreptul magazinului Leroy Merlin, nu a pastrat o distanta corespunzatoare, moment in care intra in coliziune fata spate cu…

- O femeie in varsta de 92 de ani din SUA și-a impușcat mortal fiul de 72 de ani pentru a nu fi trimisa la un azil de batrani. Anna Mae Blessing, care este acuzata de crima, ar fi planuit uciderea fiului ei timp de cateva zile. ”Mi-ai luat viața, ți-o iau și eu pe a ta”, a spus femeia, in timp ce era…

- Un caporal in varsta de 36 de ani care pazea o unitate militara din Mamaia Sat a murit dupa ce s-a impuscat la serviciu. Militarul fusese testat psihologic in acest an si declarat apt pentru serviciul militar.

- In urma cu doua zile, America a fost ingrozita de un nou atac armat. Agresorul, in varsta de doar 17 ani, și-a impușcat mortal zece colegi de la liceul din Santa Fe, Texas. Adolescentul a declarat poliției ca i-a cruțat pe unii dintre cei care i-au ieșit in cale pentru a avea cine sa-i…