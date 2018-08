Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a recunoscut marti ca a facut plati pentru a influenta alegerile din 2016, informeaza Reuters. Cohen s-a declarat vinovat in fata unei instante,...

- Fostul avocat personal al presedintelui SUA, Michael Cohen, a pledat vinovat in timpul unui proces din New York de marti privind mai multe acuzatii financiare, acesta spunand ca a fost coordonat de Donald Trump, relateaza Reuters.

- Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a recunoscut marti ca a facut plati pentru a influenta alegerile din 2016, informeaza Reuters. Cohen s-a declarat vinovat in fata unei instante, conform intelegerii la care ajunsese cu procuratura, potrivit Agerpres.

- Procuratura federala din Statele Unite investigheaza imprumuturi de peste 20 de miliarde de dolari obtinute de fostul avocat personal al presedintelui Donald Trump, Michael Cohen, prin intermediul companiilor de taximetrie detinute de acesta si de familia sa, a relatat duminica New York Times, transmite…

- Presedintele american Donald Trump a calificat sambata drept ceva ' de neconceput', 'total inedit' si 'probabil ilegal' faptul ca a fost inregistrat pe ascuns de propriul sau avocat Michael Cohen cand ei discutau despre posibilitatea de a cumpara tacerea unei foste playmate cu care Trump ar fi avut…

- Cu numai 11 zile inainte de investirea lui Donald Trump la Casa Alba, fostul sau avocat, Michael Cohen, s-a intalnit in Trump Tower, New York, cu un multimiliardar apropiat Kremlinului, dezvaluie The New York Times (NYT), citat de Reuters.