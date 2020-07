Celebrul caz in care un fost angajat al Yahoo a fost prins dupa ce a spart conturile a peste 6.000 de utilizatori ai serviciului de email Yahoo, in cautare de continut pornografic personal, a ajuns la final dupa ce un judecator american a pronuntat sentinta. Reyes Daniel Ruiz, in varsta de 34 de ani acum, a fost gasit vinovat de acuzatiile ce i-au fost aduse si va fi plasat in arest la domiciliu. Totodata, acesta se va afla sub supraveghere vreme de 5 ani, timp in care o alta infractiune comisa i-ar putea agrava situatia Ruiz va mai fi obligat la plata unei amenzi de 5.000 de dolari si la daune…