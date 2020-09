Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ambasador al Marii Britanii in SUA, Kim Darroch, afirma ca premierul britanic Boris Johnson este fascinat de presedintele american Donald Trump. El a scris o carte, in care arata ca Johnson este intrigat de „relatia intermitenta” pe care liderul american o are cu faptele si cu adevarul, transmite…

- Fostul ambasador britanic in SUA, Kim Darroch, afirma ca premierul britanic Boris Johnson este fascinat de presedintele american Donald Trump si intrigat de "relatia sa intermitenta cu faptele si cu adevarul", intr-o noua carte care apare in serial incepand de sambata in publicatia The Times, transmite…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost aspru criticat la inceputul pandemiei, cand acesta milita pentru o imunizare in masa. La scurt timp a revenit și a impus o serie de restricții conaționalilor sai. Mai mult decat atat, chiar el a fost bolnav de coronavirus și a trecut prin clipe grele.

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca cei care se opun vaccinarii, asa-numitii anti-vaxxeri, sunt nebuni si ca toata lumea ar trebui sa-si faca vaccinul antigripal pentru a se impiedica situatia in care serviciile medicale sa fie coplesite pe timpul iernii in cazul aparitiei unor noi…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca decizia Marii Britanii de a exclude din reteaua nationala 5G orice echipament produs de gigantul chinez Huawei i se datoreaza, transmite Reuters. Marti, premierul britanic Boris Johnson a dispus ca echipamentele Huawei sa fie eliminate complet…

- Premierul britanic Boris Johnson a îndemnat Israelul sa renunțe la planul de a anexa largi porțiuni din Cisiordania și a avertizat ca Regatul Unit nu va accepta mutarea, facând un apel direct catre israelieni într-un editorial publicat în ebraica pe prima pagina a unui ziar important…

- Dr. Shaun Fitzgerald, profesor asociat la Academia Regala de Inginerie de la Universitatea din Cambridge, crede ca reducerea volumului vorbirii este o modalitate de a ne proteja reciproc, noteaza The Mirror.Premierul britanic Boris Johnson a prezentat marți, 23 iunie, planurile de redeschidere a restaurantelor,…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca, in opinia sa, este posibil sa se ajunga la un acord de principiu privind relatiile post-Brexit ale Marii Britanii cu UE pana la sfarsitul lunii viitoare, relateaza dpa. "Nu vedem niciun motiv pentru care nu am face asta in iulie", a declarat seful guvernului…