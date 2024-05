Zuckerman a declarat, in cadrul conferintei Tech Dialogues: IT & Medicine, organizata de Romanian American Chamber of Commerce – IT Chapter, ca ”persoana care este numarul 2 in DNSC este o sustinatoare a comunistilor chinezi, sustine Huawei, sustine Lenovo”. Acesta a subliniat ca Directoratul nu poate avea credibilitate in domeniul securitatii cibernetice avand in vedere ca Manuela Catrina sustine deschis interesele unor companii chineze, despre care se cunoaste ca nu sunt sigure din perspectiva securitatii cibernetice. ”Cele mai multe state europene au interzis Huawei, exceptie facand Manuela…