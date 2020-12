Fostul agent dublu britanic George Blake, celebra "cartita" care a spionat pentru KGB-ul sovietic in anii '50 ai secolului trecut, a murit la varsta de 98 de ani, au anuntat sambata agentiile de presa ruse, citate de AFP. "Astazi, legendarul ofiter de informatii (...) George Blake nu mai este. El ne iubea sincer tara, admira realizarile poporului nostru in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial", a declarat pentru agentia de presa TASS purtatorul de cuvant al serviciilor de informatii externe ale Rusiei (SVR), Serghei Ivanov. Fost membru al rezistentei in Olanda in timpul celui de-al doilea…