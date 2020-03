Fostul agent de pază din Filipine care a luat 30 de ostatici într-un centru comercial s-a predat poliţiei Un fost agent de securitate care a luat luni cel putin 30 de persoane ostatice intr-un centru comercial din Manila, ranind una dintre ele prin impuscare, s-a predat fara a comite alte violente politiei filipineze la sfarsitul zilei, in prezenta jurnalistilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Barbatul care a luat ostaticii a iesit din centrul comercial, V-Mall, imobilizat de politisti puternic inarmati, si a primit permisiunea sa se adreseze pentru scurt timp jurnalistilor. El s-a plans ca a fost prost tratat de angajatorii sai. Ostaticii au fost condusi in afara cladirii, dar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

