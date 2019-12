Gloria Bistrița 2018 are un nou administrator, in persoana lui Eugen Cosma, fostul director de cancelarie al prefectului. Acesta a participat singur la concurs și gurile rele spun ca inclusiv condițiile de participare au fost „aranjate” astfel incat sa se potriveasca cu calificarile sale. Ce nu știe lumea insa, este faptul ca Eugen Cosma a fost administratorul Phoenix Games SRL, firma care a organizat jocul de Bingo și a dat țepe in toata țara. In luna noiembrie, clubul sportiv Gloria Bistrița 2018, care se afla in spatele echipei de handbal cu același nume, a ramas fara administrator, dupa ce…