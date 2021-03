Aja Naomi King este însărcinată. Actrița a pierdut două sarcini în trecut

Marți, 11 martie, actrița Aja Naomi King (36 de ani), cunoscută pentru rolul jucat în serialul TV How to Get Away With Murder, a dezvăluit în mediul online că este însărcinată. În descrierea fotografiei postate, actrița a descris sentimentele… [citeste mai departe]