- FC Brașov joaca acasa cu Poli Timișoara, de la 12:30, in a doua manșa a barajului de salvare de la retrogradare din Liga 2. In tur, FC Brașov a invins cu 2-1. Programul complet din Liga 2 FC Brașov - Politehnica Timișoara, live de la 12:30 Click AICI pentru live+statistici! Politehnica Timișoara a…

- Universitatea Cluj si Concordia Chiajna vor fi gazde in meciurile din prima mansa a barajului pentru Liga I, potrivit tragerii la sorti efectuate, luni, la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Universitatea o va intalni pe Dinamo Bucuresti pe 21 mai, pe Cluj Arena, mansa secunda urmand sa aiba loc pe…

- Prima manșa a barajului pentru promovare va avea loc pe Cluj Arena. Dinamo va disputa primul meci in deplasare in dubla cu Universitatea Cluj de mentinere/promovare in Liga 1. Decizia a fost luata in urma tragerii la sorti efectuata, astazi, la sediul FRF. Ora de disputare a partidei urmeaza sa…

- Cristi Tanase, președintele Concordiei Chiajna, a vorbit despre situația de la Dinamo. Fostul oficial al „cainilor” a spus in intervenția de la GSP Live ca se aștepta ca Dinamo sa ajunga in aceasta situație, clubul fiind in prezent in insolvența din cauza datoriilor. VIDEO „Știam ca Dinamo va ajunge…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova se afla in fata ultimului meci din actualul sezon. Dupa un an mai mult decat complicat, fiind si primul in Divizia A1 dupa ceva timp, trupa lui Lucian Zlotea va da piept cu Rapid, miercuri seara, de la ora 18.00, in epilogul campionatului pentru ambele formatii. Per…

- Dinamo s-a impus greu la Gaz Metan, scor 1-0, in etapa #6 a play-out-ului. Catalin Carp (28 de ani, mijlocaș defensiv) și Razvan Gradinaru (26, mijlocaș ofensiv) au avut discursuri diametral opuse la finalul partidei. Daca Gradinaru catalogheaza victoria la limita contra Gazului drept una „rușinoasa”,…

- La Mioveni, in prima etapa din play-out, Rapid a invins-o pe Dinamo, scor 3-1, intr-un derby fara spectatori. Eric de Oliveira este convins ca alb-roșii nu mai pot evita locurile de baraj. Eric este de parere ca Dusan Uhrin va avea o misiune dificila in a prinde macar locurile de baraj la felul in care…

- Dinamo are un nou acționar majoritar. Dorin Șerdean, 52 de ani, a preluat de Pablo Cortacero Societatea Lotus Perfect Products SRL, care deține 72% din acțiunile clubului din „Ștefan cel Mare”. Schimbarea a fost inregistrata marți, 8 martie, la Registrul Comerțului. Contactat de GSP. ...