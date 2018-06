Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii instantei supreme au amanat marti, pentru 12 iunie, decizia in dosarul despagubirii frauduloase a omului de afaceri Gheorghe Stelian de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), in care prejudiciul depaseste 60 de milioane de euro si in care sunt judecati fosta…

- Proprietarii imobilelor nationalizate bifeaza astazi o alta obligatie nerespectata de institutiile implicate in procesul de acordare a despagubirilor pentru bunurile confiscate. Desi in mai 2013 la presiunea Curtii Europene a Drepturilor Omului autoritatile romane au promis solutionarea tuturor dosarelor…

- Cei care au dosare constituite in temeiul Legii nr. 10 din 2001 la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) se pot adresa instantei pentru a le stabili despagubirile la care au dreptul, a...

- Fostii proprietari care au dosare constituite in temeiul legii 10 din 2001 la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor se pot adresa, incepand de ieri, instantei pentru a le stabili despagubirile la care au dreptul.

- Cei care au dosare constituite in temeiul Legii nr. 10 din 2001 la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor se pot adresa instantei pentru a le stabili despagubirile la care au dreptul, a informat Asociatia pentru Proprietate Privata (APP), prin intermediul unui comunicat. "Desi in mai…

- Incepand de astazi, cei care au dosare constituite in temeiul Legii nr. 10 din 2001 la Autoritatea Naționala pentru Restituirea Proprietaților se pot adresa instanței pentru a le stabili despagubirile la care au dreptul. In aceasta situație se afla peste 26.000 de dosare care erau inregistrate la aceasta…

- Pentru plata de catre Casa de Pensii Sectoriala (CPS) a SRI a pensiilor speciale Statul a scos din buzunar nu mai putin de 585 milioane de lei in anul 2017, cu peste 41% mai mult decat in 2016. Pensia speciala medie, platita de Casa de Pensii a SRI in 2017, a depasit 5100 de lei brut si este cu 22%…

- Pentru plata de catre Casa de Pensii Sectoriala (CPS) a SRI a pensiilor speciale Statul a scos din buzunar nu mai putin de 585 milioane de lei in anul 2017, cu peste 41% mai mult decat in 2016. Pensia speciala medie, platita de Casa de Pensii a SRI in 2017, a depasit 5100 de lei brut si este cu 22%…