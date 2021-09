Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu, vechi colaborator al Securitații care opera sub preudonimul ”Petrov”, a primit o lovitura dura, marti, 7 septembrie, cand legea care prevede ca foștii președinți ai Romaniei care au colaborat cu Securitatea iși pierd privilegiile, a trecut de Parlamentul Romaniei.…

- Camera Deputatilor a decis, marti, ca drepturile acordate persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman sa fie retrase in cazul in care se dovedeste ca acestia au avut calitatea de lucrator sau colaborator al Securitatii.

- Proiectul depus de USR PLUS, a trecut cu 263 de voturi pentru, 30 contra și 4 abțineri. Senatorul USR PLUS, Dan Ivan : „Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de urmatoarele drepturi: cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, proiectul de lege prin care persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata. Legea merge la promulgare.…

- Angajații care au lucrat cel putin 25 de ani in industria de productie de energie termica si electrica vor putea ieși la pensie mai repede. Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care extinde acest beneficiu și pentru acești salariați. Persoanele care au desfasurat aceste activitati vor…