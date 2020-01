Stiri pe aceeasi tema

- "In cazul in care se va face pasul spre doua tururi, PSD cu certitudine va face sesizare la CCR, dar va si depune motiune de cenzura alaturi de colegii nostri, parlamentarii de la UDMR, care deja au anuntat acest lucru", a declarat Ciolacu. Liderul social-democrat a mai spus ca presa nu a…

- Dintre toate guvernele din ultimii 30 de ani, actualul guvern are cea mai dificila sarcina. Niciodata un guvern nu si-a propus sa faca atatea lucruri, in conditiile in care nu are o majoritate parlamentara si nu are o intelegere cu un alt partid pentru sustinere. Guvernul PNL nu se poate baza in deciziile…

- Scandal uriaș intre oamenii legii și Guvernul Orban! Dupa ce le-ar fi promis marea cu sarea, ministrul de Interne, Marcel Vela, și premierul Ludovic Orban se pregatesc sa loveasca in polițiști.Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI, Dumitru Coarna, amenința…

- Constatam, fara nici un fel de surprindere, ca societatea Marchand amenința Gazeta Damboviței cu procese. Ințelegem ca, din moment ce Post-ul Marchand ne amenința cu procese! Asta a ce miroase? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Producatorii de mobila din Romania isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice incercare de defaimare a acestui sector, indiferent ca vine din partea reprezentantilor unor ONG-uri sau a unor jurnalisti care nu se informeaza din mai multe surse, asa cum cere deontologia, precizeaza Aurica Sereny,…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca in Guvern s-a gasit un dezastru din punct de vedere financiar, iar liberalii vor cerceta sa afle unde s-au dus banii. Rareș Bogdan considera ca cei de la PSD ”și-au cautat-o cu lumanarea” și toți vor plati.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea…

- Kelemen Hunor a transmis un mesaj extrem de dur premierului desemnat Ludovic Orban, pe care l-a atenționat ca UDMR este gata sa sancționeze viitorul Guvern atunci cand va fi cazul. ”Orice greșeala,...

- Premierul desemnat, Ludovic Orban a declarat in direct la Digi 24 ca decontarea din Fondul de Rezerva al Guvernului a facturilor PNDL1 și PNDL 2 este o chestiune aflata la limita legii. Afirmația merge pe linia obișnuita in relația Orban - Dancila, in care președintele PNL i-a cautat mereu probleme…