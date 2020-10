Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 61 de ani a fost gasit impușcat in cap, in aceasta seara, la Timișoara, Potrivit primelor informații, acesta a fost gasit decedat in locuința sa din Timișoara, din zona Pieței 700. Soția sa a alertat poliția. Soția sa l-a gasit pe podea, in aceasta seara, pe barbatul de 61 de ani care ...…

- La Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, acolo unde sunt tratați pacienți cu Covid-19, a ajuns o noua tranșa de Remdesivir, antiviral care lipsea de ceva timp din unitatea sanitara. Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara a primit a doua tranșa din antiviralul Remdesivir, din alocarea…

- Rugam persoanele cu grupele O pozitiv și O negativ sa vina la noi in centru, sa doneze sange. Cel puțin 5 bolnavi au mare nevoie de sange și trombocite -o tanara, 20 ani , din județul Alba, internata la Cluj Napoca, cu leucemie, in stare grava.-un pacient ,43 ani, cu limfom, stare grava.(Spital Blaj)…

- Coordonatorul Spitalului COVID-19 din Timișoara, Virgil Musta, se arata șocat de faptul ca unii pacienți infectați cu coronavirus nu credeau in aceasta boala. Medicul spune ca ei nu au crezut in existența...

- La Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara vin doze de Remdesivir, medicament pentru pacienți in stare critica. In aceste zile vor ajunge la Timișoara doze din acest medicament necesare pentru opt pacienți, urmand sa mai vina astfel de medicamente in perioada urmatoare.

- Medicul Virgil susține ca este ingrijorat de evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra. Specialistul de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara susține ca in spitalele din Timiș se apropie de capacitatea maxima, iar secțiile ATI sunt pline. Virgil Musta se arata ingrijorat…

- Virgil Musta, medicul coordonator al Spitalului COVID din Timișoara, spune ca impunerea obligativitații purtarii maștii de protecție in spațiile deschise aglomerate ar putea fi o masura necesara. The post Avertismentul dur al medicului Virgil Musta: Daca nu ne trezim in acest al 12-lea ceas, riscam…

- Scene violente, vineri, la Timișoara. Un batran de 72 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost batut cu pumnii și picioarele de un vecin. Victima a fost resuscitata de medicii de la ambulanța și a fost transportata la spital.