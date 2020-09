Stiri pe aceeasi tema

- In Romania erau 90 de farmacisti practicanti la 100.000 de locuitori, in anul 2018, un numar similar cu cel din Marea Britanie si superior celui inregistrat in tari precum Polonia (77), Austria (72) si Germania (66), arata datele publicate vineri de Eurostat. Cel mai mare numar de farmacisti…

- Romania a pierdut 6,595 miliarde euro in 2018 din neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), potrivit unui studiu privind deficitul de incasare a TVA publicat joi de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Ca si in 2017, Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare…

- CHIȘINAU, 10 sept – Sputnik. Cipru a blocat adoptarea de catre Uniunea Europeana a sancțiunilor impotriva Belarusului, anunța Bloomberg, cu trimitere la propriile surse. © Sputnik / Илья ПиталевTihanovskaia: Nu putem intoarce spatele Rusiei Potrivit publicației, statul mediteranean a cerut…

- Cel putin noua state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana au cerut instituirea de noi sanctiuni impotriva Belarusului in urma alegerilor prezidentiale contestate de opozitie si a represiunii care continua impotriva manifestantilor ce protesteaza fata de realegerea presedintelui Aleksandr…

- Romania a inregistrat in ultima saptamana a doua cea mai mare rata de pozitivare din Europa, dupa Ucraina, scrie g4media.ro. Conform datelor furnizate de Our World in Data , 5,8 romani au fost depistați pozitivi la 100 de teste prelucrate, in timp ce in Ucraina, care inregistreaza cea mai mare rata…

- Romania are o suprafața de 238.000 de kilometri patrați, adica 23,8 milioane de hectare, din care suprafata agricola este de 14,7 milioane de hectare (61,7%). Din suprafata agricola 64% il reprezinta terenul arabil, 33% pasunile si fanetele, iar viile si livezile reprezinta circa 3%. Ca suprafata agricola…

- Universitatea de Stat din Comrat a fost fondata in februarie 1991. Instituția are trei blocuri de studii, dotate cu laboratoare asigurate cu echipamente performante, biblioteci și sali moderne. Procesul de instruire se face in limba romana, rusa, gagauza și bulgara. Aici, activeaza 134 de lectrui…

- CHIȘINAU, 6 iul – Sputnik. Agentia Energetica Daneza (DEA) i-a permis Nord Stream 2 AG sa finalizeze constructia gazoductului ”Nord Stream-2” in apele sale teritoriale, cu utilizarea navelor speciale de montare a țevilor, dotate cu sistem de pozitionare prin ancorare, a anuntat regulatorul. © Photo…