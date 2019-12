Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni dupa-amiaza, referitor la eliminarea pensiilor speciale, ca singura excepție vizeaza pensiile de serviciu ale militarilor, nu și pensiile magistraților. Dupa ședința PNL din Parlament care a avut loc in prima parte a zilei, vicepremierul Raluca Turcan spunea…

- PNL va sustine anularea pensiilor speciale, cu exceptia pensiilor militarilor si magistratilor care au deja o decizie a Curtii Constitutionale, a declarat luni vicepremierul Raluca Turcan. Se va elimina astfel o inechitate crasa in sistem, a adaugat Turcan. „Sunt aproape 9 miliarde de euro pe an cheltuiti…

- "Am luat decizia ca PNL sa sustina anularea pensiilor speciale, cu exceptia pensiilor militarilor si magistratilor, care deja au o decizie a Curtii Constitutionale. In felul acesta se elimina o inechitate crasa in sistem, sunt aproape 9 miliarde de euro pe an, care sunt cheltuite de statul roman…

- PNL a luat decizia de a anula pensiile speciale cu excepția pensiilor militare și ale magistraților, a anunțat luni vicepremierul Raluca Turcan, precizând ca se dorește eliminarea unei „inechitați crase”. „Dorim ca în paralel cu anularea unor privilegii spa venim…

- Raluca Turcan, vicepremierul Romaniei, a declarat sambata ca Guvernul are in vedere eliminarea pensiilor speciale, insa nu si pe cele ale magistratilor si ale cadrelor militare:Vreau sa mentin un angajament ferm, si anume, drepturile castigate nu se pierd si legislatia se aplica. Din perspectiva pensiilor,…

- "Vreau sa mentin un angajament ferm, si anume, drepturile castigate nu se pierd si legislatia se aplica. Din perspectiva pensiilor, noi dorim sa eliminam pensiile speciale. Cu anumite exceptii: ale magistratilor care beneficiaza de o decizie a Curtii Constitutionale si ale militarilor, care sunt…

- SMECHERI… Pensiile speciale ale unor procurori sau judecatori din judetul Vaslui care, la 50 de ani de viata, se lafaie in indemnizatii de 20.000-25.000 de lei, vor deveni amintire. Zilele acestea, s-a dat unda verde pentru impozitarea pensiilor speciale, in Comisia de Munca de la Camera Deputatilor,…

- Pe ministrul Finantelor se vor supara putin peste 9000 de pensionari, insa cateva milioane ii apreciaza initiativa de impozitare a pensiilor speciale. Pensionarii caraseni cu care am discutat noi considera ca „Teodorovici este un ministru corect“. Asta pentru ca senatorul PSD Eugen Teodorovici,…