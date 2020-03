Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Duo MainTenanT, formata din fosta gimnasta Ludivine Furnon Perso și Nicolas Besnard, a impresionat aseara in cadrul show-ului „Romanii au Talent” și a primit din partea juratului Mihai Petre al 9-lea Golden Buzz din acest sezon, fiind calificata astfel direct in semifinale. Ludivine (39 de ani)…

- Sara Maria Ardeleanu este campioana mondiala la dans contemporan, reusind sa obtina medalia de aur concurand cu cele mai mari tari ale lumii. Sara a inceput sa danseze de la varsta de 6 ani, atunci cand le-a spus parintilor ca vrea sa mearga pe acest drum, dupa ce a vazut la "Romanii au Talent"…

- Florin Calinescu este sarea și piperul emisiunii Romanii au talent, glumele sale savuroase fiind apreciate de colegii sai, Andra, Andi Moisescu și Mihai Petre, insa, uneori, celebrul actor reușește sa se surprinda chiar și pe sine! ROMANII AU TALENT 13 martie. Florin Calinescu a oferit Golden…

- Mihai Petre, gafa la Romanii au talent "Wow, ce intrare grațioasa, ca o gazela, ce sa zic... ca o capra neagra, pentru ca suntem la Romanii au Talent", i-a spus Mihai Petre cand fetita a intrat pe scena. "Ca o captrița neagra", l-a completat Andi Moisescu. "Ți s-a parut elegant sa spui capra…

- Panica la Romanii au talent dupa ce a fost chemata salvarea pentru Florin Calinescu! Se pare ca o concurenta de la Romanii au talent i-a adus problemele juratului care a avut nevoie de intervenția medicilor deoarece avea tensiunea prea mare, aceasta ajungand la 20. Cu toate ca inițial se credea ca…

- Cel de-al 10-lea sezon Romanii au talent incepe pe 7 februarie și vine cu surprize de proporții in randul concurenților. Maine, de la 20:30, in prima ediție a sezonului 10 Romaniiau talent, Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu și Mihai Petre vor fi uimițide momentele remarcabile care ii vor face sa…

- Dansatorul si coregraful Emil Rengle (29 de ani), castigatorul celui de-al optulea sezon „Romanii au talent, si-a incercat norocul peste ocean, la „America’s Got Talent: The Champions“, o editie in care participa cele mai bune numere din intreaga lume.