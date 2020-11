Foştii angajaţi Vertu lansează un nou brand de telefoane de lux Fostul sef pe partea de design de la Vertu, impreuna cu mai multi colegi, au format Xor, o companie care-si propune sa ocupe locul liber lasat in piata telefoanelor de lux de disparitia Vertu. La fel ca fosta divizie Nokia, Xor vrea sa vanda telefoane de lux, iar primul produs disponibil pe piata va fi Xor Titanium. Numele viitorului telefon vine sa reflecte faptul ca la constructia acestuia s-a folosit titanium. Atfel, cu cateva exceptii, Xor Titanium este un telefon cat se poate de simplu. Functiile viitorului device se limiteaza la convorbiri audio via 2G/3G si SMS-uri. Nu exista facilitati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

