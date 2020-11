Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef pe partea de design de la Vertu, impreuna cu mai multi colegi, au format Xor, o companie care-si propune sa ocupe locul liber lasat in piata telefoanelor de lux de disparitia Vertu. La fel ca fosta divizie Nokia, Xor vrea sa vanda telefoane de lux, iar primul produs disponibil pe piata va…

- O noua companie Xor, creata de mai mulți foști angajați ai comapniei Vertu, a dezvaluit primul sau telefon. Gadgetul trebuia sa se lanseze ianinte de finele acestui an, dar se pare ca va fi aminat pina in primul trimestru din 2021, din cauza pandemiei. Potrivit Playtech.ro, este vorba despre un telefon…

- ​Dupa mai multe prototipuri, LG a lansat în Coreea de Sud un televizor cu ecran rulabil care costa cât o flota auto: 87.000 de dolari. Modelul numit Signature OLED R are un ecran flexibil care poate fi retractat complet sau partial în baza de lemn pe care este plasat. Practic,…

- Apple a lansat, marți, 13 octombrie, noul iPhone 12, cu patru modele versiuni de dispozitive. Prețul de pornire al unui telefon este de 699 de dolari. iPhone 12 este primul telefon dotat cu tehnologia 5G și este disponibil in cinci culori: negru, alb, albastru, roșu și verde, scrie b1.ro.

- Apple nu a ales intamplator sloganul Hi, Speed pentru acest eveniment. Prin el, se face trimitere la doua aspecte: suportul 5G, care va fi o premiera pentru iPhone-uri, si o noua generatie de chipset-uri, care, ca in fiecare an, va aduce anumit spor de viteza. Toate informatiile, din toate…

- LG lanseaza in octombrie primul televizor cu ecran rulabil. Prototipurile au fost prezentate anul trecut la CES, din Las Vegas. Televizorul, cu diagonala de 165 de centimetri, va costa 85.000 de dolari.In octombrie, LG va lansa pe piata primul televizor rulabil. Va avea o diagonala de 165…

- Louis Vuitton lanseaza masca de protecție ce costa 1000 de dolari! iguranța conteaza, dar și stilul. Celebrul brand Louis Vuitton lanseaza o masca de protecție de lux. Prețul se ridica la aproape 1000 de dolari, insa nicio suma nu este prea mare pentru iubitorii acestui brand. Masca este menita sa blocheze…

- Criza provocata de pandemia de coronavirus costa industria auto de la nivel mondial miliarde de dolari si provoaca pierderi masive companiilor, conform unui studiu al firmei de consultanta EY, citat de DPA. Producatorul american de vehicule electrice Tesla a reușit sa fie cel mai profitabil.