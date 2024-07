Foști fotbaliști și o senatoare îi ajută pe ultrași să refacă legea. Cine face parte din „grupul de lucru” reunit la Parlament Ultrașii de pe stadioane vor modificarea urgenta a Legii 4, supranumita și “Legea lui Mitica”, cea care sancționeaza violențele de pe stadioane, dar și spectacolele pirotehnice. Și au gasit susținere in Parlament. Senatoarea Laura Mihaela Moagher a creat un grup de lucru impreuna cu liderii galeriilor, dar și cu nume importante din fotbal, pentru a […] The post Foști fotbaliști și o senatoare ii ajuta pe ultrași sa refaca legea. Cine face parte din „grupul de lucru” reunit la Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

