- SARBATOARE IN PANDEMIE… Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad implineste 150 de ani de existenta, de traditie in formarea si educarea tinerilor, pe data de 29 noiembrie. Numita initial Scoala Normala, unitatea este una dintre cele mai vechi institutii pedagogice din tara, formand de-a lungul vremii…

- MULTI BANI… Consilierii barladeni, unii mai vechi, altii noi, au astazi o misiune importanta: sa aprobe programul activitatilor cultural-artistice si bugetele estimative din luna noiembrie si nu numai. Pentru ca vine 1 Decembrie, tot acum trebuie aprobat si bugetul – destul de consistent, pentru Ziua…

- In luna noiembrie, inspre vest, steaua Arcturus din constelatia Bootes (Boarul) nu se mai vede, apunand devreme. Raman insa pe cer stelele care formeaza triunghiul de vara, Altair, Vega si Deneb. Altair apune prima, in jurul orei 23, urmand nu dupa mult timp Vega si Deneb. Sudul este intesat de constelatiile…

- DECIZIE… Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui a decis ieri suspendarea cursurilor scolare in 66 de clase din 18 unitati de invatamant. Decizia a fost luata ca urmare a confirmarii unor noi cazuri de COVID-19 in randul cadrelor didactice si al elevilor. La Liceul Pedagogic „Ioan Popescu”…

- SCENARIU ROȘU in Educația ieșeana! Un mare Colegiu din Iași iși blocheaza intreaga activitate, in urma cazurilor de COVID-19! Opt elevi de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” sunt infectați cu noul coronavirus. Situația este, pana la acest moment, fara precedent in sistemul public de invațamant ieșean…

- IN SFARSIT… Gratie efortului primarului liberal Dumitru Boros si asumarii hotararii luate de catre actualul Ministru al Internelor, Marcel Vela, din data de 21 septembrie 2020, la sediul Politiei municipale Barlad (in locul unde au fost eliberate cazierele) functioneaza biroul de inmatriculari auto.…

- SCHIMBARI… In patru clase din trei unitati de invatamant din Vaslui, Barlad si Husi se suspenda cursurile scolare organizate in modalitatea „fata in fata”. Decizia a fost luata de Prefectura Vaslui, la solicitarea Inspectoratului Scolar Judetean, dupa ce mai multi elevi au fost infectati cu virusul…

- UPDATE: Șoferul care conducea Jeep-ul care azi noapte a spulberat un taxi cu trei pasageri, are 26 de ani, de loc din comuna Bogdanești și este angajatul UM 01458 din Barlad. Cei patru raniți din taxi sunt: șoferul, de 43 de ani, din Barlad, cu policontuzii la membrele inferioare și superioare, femeie…