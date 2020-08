Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de referendumul constitutional ce ar urma sa-i confere dreptul de a se mentine la putere pana in 2036, presedintele rus a prezidat aceasta parada la care au participat 14.000 de oameni, in Piata Rosie, parada ce ar fi trebuit sa aiba loc pe 9 mai, dar care a fost amanata din cauza…

- Rusia va organiza miercuri parada militara de Ziua Victoriei, in pofida creșterii constante a infecțiilor cu coronavirus, scrie The Guardian. In cadrul evenimentului vor defila 13.000 de soldați, 234 de vehicule blindate, iar 75 de aeronave vor surova cerul Moscovei.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat joi Rusia asupra faptului ca expune populatia unui risc de „raspandire exacerbata” a noului coronvirus organizand evenimente in masa, cum ar fi parada militara menita aniversarii a 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Autoritatile mai multor regiuni si orase din Rusia au refuzat sa organizeze Parada militara din 24 iunie. Printre teritoriile in care nu va fi parada se numara Iakutia, regiunile Celiabinsk si Penza, orasele Nijnii Tagil, Piatigorsk și altele.

- Publicul francez nu va putea participa, anul acesta, la parada militara organizata pe 14 iulie, de Ziua Nationala a Frantei. Tradiționala ceremonie de pe bulevardul Champs-Elysees din Paris va fi inlocuita cu un eveniment ce va avea loc in Place de la Concorde, pentru a respecta masurile impuse in timpul…

- Sursa foto: Los Angeles Times (Alexey Nikolsky, EPA) Presedintele Vladimir Putin a semnat decretul privind organizarea paradei militare de Ziua Victoriei impotriva nazismului la 24 iunie, a relatat agentia nationala rusa de presa TASS. Parada militara marcheaza 75 de ani de la incheierea celui de-Al…

- Rusia il va invita pe presedintele francez Emmanuel Macron la parada militara pentru marcarea victoriei impotriva Germaniei naziste, ce va fi organizata anul acesta pe 24 iunie la Moscova, dupa ce a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat joi un responsabil al diplomatiei ruse, informeaza…

