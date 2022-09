Fostele republici sovietice Kîrgîzstan și Tadjikistan îngroapă securea războiului Președintele Kirgiztanului, Sadir Japarov, a cerut luni poporului sau sa aiba incredere in armata țarii și in partenerii sai și a spus ca nu este nevoie de forțe de voluntari la granița cu Tadjikistanul, dupa confruntarile sangeroase de saptamana trecuta, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Maroc si Nigeria au semnat un memorandum de intelegere privind constructia unei conducte de gaze naturale, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Seful Administratiei Militare Regionale Harkov, Oleh Sinehubov, a anuntat ca, in noaptea de vineri spre sambata, Federatia Rusa a lansat rachete S-300 asupra cartierului industrial din centrul regional, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Cel puțin noua persoane, inclusiv trei copii, au murit dupa ce un zid s-a prabușit in urma ploilor abundente in statul Uttar Pradesh, din nordul Indiei, a declarat vineri ministrul șef adjunct al statului, relateaza Reuters preluat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Comisia juridica din Camera Deputaților a dat astazi raport favorabil unei propuneri legislative care prevede ca poliția rutiera va putea dispune ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar nu numai de pe partea carosabila, ci și de pe trotuare, informeaza Rador. Fii la curent cu cele…

- Rapida inaintare a forțelor ucrainene din ultima saptamana are o serie de implicații care depașesc conflictul in cursul caruia au aparut. In joc este viitorul președintelui rus Vladimir Putin și, in consecința, al Rusiei insași, susține Newsweek citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi…

- Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei a raportat, marti, ca trupele ucrainene au lichidat 350 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 53.300, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, in fata a peste 250 de angajati ai serviciilor de Ambulanta adunati la Iasi, ca, pentru a nu exista interpretari, le multumeste si colegilor de la SMURD, care "e bine sa lucreze in echipa" cu cei de la Ambulanta, dupa ce ministrul a avut un…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand anunta redeschiderea fostelor toalete publice dezafectate si cele care au fost transformate in baruri in perioada anilor 2000. Ea arata ca cele mai multe imobile sunt in prezent in ruina si este necesara refacerea aproape totala a acestora pentru a le aduce…